台南白河關子嶺風景區內道路附屬設施老化、排水不良，經台南市政府爭取前瞻建設計畫經費補助，現已完工。（台南市政府工務局提供／張毓翎台南傳真）

台南白河關子嶺是泡湯、旅遊勝地，但風景區內道路附屬設施老化、排水不良，經台南市政府爭取前瞻建設計畫經費補助，加上市府自籌款，投入約1100萬元，全面進行改善，現已完工，以嶄新面貌迎接更多的旅客。

白河關子嶺風景區是台南著名旅遊景點，四周有枕頭山、虎頭山、大凍山、雞籠山等群峰環抱，周邊沿線則有水火同源、火山碧雲寺、溫泉老街等景點。

市府工務局表示，白河區市道175及172乙等2線，為關子嶺風景區內重要觀光道路，每但沿線交通附屬設施多有老化、損壞情形，這次爭取經費改善，將紅葉隧道口、南寮路口2處老舊破損的交通島作為入口意象進行更新，並提升指標辨識度。

另外紅葉隧道內壁也進行滲水改善及美化，前後銜接擋土牆壁面破損生苔的掛磚更新及清理；175線道路排水不良淤積及伏流滲水處進行改善；火山碧雲寺前172乙線道路鋪面破損改善及上方小型車停車場長期積水、老舊破損，結合人行環境重新規畫改善。

市府工務局指出，這項工程已完工，結合正施工中的白河區市道172線18公尺計畫道路拓寬，將整合關子嶺區域周邊交通路網，打造安全行車及優質觀光環境。