國內詐騙手段五花八門，詐欺案更隨年不斷攀升。新竹市警察局為提升民眾防詐意識，同時推廣宣導駕駛應於路口減速慢行、禮讓行人，為此趕在農曆春節前，設計印製10款創意紅包袋，民眾可於指定日期現場領取，也可前往竹市警察局臉書參加抽獎獲得。

新竹市警察局長張素菱表示，「這包二千萬」紅包袋乍看之下裡面可能會包著厚厚的壓歲錢，但實際上是「千萬」要小心、「千萬」要查證，用意要告訴民眾紅包收的再多，一旦被詐騙都將歸零，提醒民眾遇到疑似詐騙的手法，都應小心查證。

（圖 / 新竹市警察局提供）

張素菱進一步指出，紅包袋上「猜猜我是誰」的字樣創意，主要源於民眾返鄉過年時，或許總能遇見親戚詢問「還記得我嗎？小時候還幫你包過尿布。」對此，部分民眾一時間很難想象究竟為何方人物，警方透過新年梗，藉此警醒民眾加強留意，現今詐騙集團往往透過偽造身分、甚至利用AI仿聲換臉，騙取民眾信任進而詐財。

此外，紅包袋設計師、員警高振修指出，根據觀察，此次推出的反詐紅包袋設計中，最讓市民會心一笑的莫過於「這個世界太危險，媽媽幫你保管」這一句標語。高舉出，就以社會上多種詐騙手法防不勝防的理由保管孩子們的紅包，讓民眾在新年發紅包的歡樂互動中，同時提升識詐能力。

張素菱最後也呼籲，年節將至，許多詐騙集團利用各種詐騙手法騙取民眾錢財，提醒市民，「1」旦遇到詐騙、「6」神「5」主，就撥165，警方都會給予協助及說明。也祝福市民朋友度過一個平安順利、好運龍來的農曆新年。

（圖 / 劉詠韻攝）

（圖 / 劉詠韻攝）

警察局即日起於臉書舉辦抽紅包袋活動，歡迎民眾至竹市警局粉專( https://www.facebook.com/hccp.gov/?locale=zh_TW )參加活動抽獎；另外警察局也安排於1月27日（六）10時起，在國立新竹生活美學館前發放100份創意紅包，數量有限，送完為止。