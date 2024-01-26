台北市政府與台北市議會議長辦公室及中華民國書學會攜手舉辦「虎嘯迎春禧 龍騰瑞福田」甲辰迎新春聯揮毫暨免費贈送春聯活動，由台北市長蔣萬安及台北市議長戴錫欽等10位嘉賓擔任開筆官，同時邀請50餘位書法名家現場揮毫書寫春聯；戴錫欽更自爆自己從國小畢業後就沒有寫書法，昨天趕緊拜師「臨時抱佛腳」。

蔣萬安表示，為了迎接新年，市府特別安排一場書法寫春聯的活動，而今年自己推出的春聯是「福運龍來」，取自台語「攏來」的諧音，就是好運都能來到，祝福所有市民朋友平安順心，目前還蠻多市民朋友前來索取。

戴錫欽也爆料自己很久沒寫字，「小學之後就沒有練書法」，但因為今天的活動會跟很多國內的書法大師同台，特別是跟非常景仰的大師張炳煌，所以擔心擔任開筆官的表現不好，所以昨天特別請了一位老師臨時抱佛腳。

至於今年的春聯沒有放「萬安」兩字，蔣萬安則解釋，其實每次都會跟書法老師討論，今年希望取自諧音，龍年好運攏來，這樣很單純的想法。