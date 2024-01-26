台中品牌建商新業建設20周年尾牙宴，今（25）晚熱鬧登場！新業建設名譽董事長穆椿松細數2023年的成績單時表示，新業14期首推案「大塊森濤」已完銷、續推案「大塊藏硯」已銷售逾6成；沙鹿區首推案「新業微丘森鄰」即將完銷，他預告2024年，將在竹科生活圈推出逾60億的新案搶市！

此外，穆椿松表示，新業建設即使在疫情期間仍維持社會企業責任，連續3年都有薪資調整，今年加薪幅度在5至10％之間。

新業建設創立20年來已完成逾32座建案，近3,000戶供給量；其中，2021年完工的「新業大塊森鄰」，是台中首座落成的宜居建築，更入圍2023年「第11屆台中市都市空間設計大獎」，受到市府及評審的肯定。

2023年，新業建設則是選在百家爭鳴的14期重劃區，首推個案「大塊森濤」，總銷28億元，目前已全部完銷；緊接著續推14期第二案「大塊藏硯」，總銷29億元，截至2023年12月底，整體銷售率已逾6成，深受科技業與自營商賞識。

此外，新業建設2023年也首度搶進台中海線沙鹿區，推出「微丘森鄰」案，總銷33億元，目前即將完銷，交出亮眼成績單！穆椿松預告，2024年新業將瞄準竹科生活圈，於竹南基地附近推出新案，總銷高達61億元。

新業建設近幾年更積極實踐企業ESG永續思潮，在建築設計上，注入節能減碳、還自然於大地的思維，並舉辦多元活動回饋住戶，與長期公益行動。例如與新業家族共賞大型音樂劇「全民大劇團《同學會~同鞋！》」，重溫學生時代的青春歲月。

此外，2023年「新業有藝市」在台中歷史建築台中文學公園舉辦，逾3,000人次共襄盛舉；多場跨領域職人講座，有金曲音樂製作人吳金黛、旅英原住民藝術家優席夫、模仿天王郭子乾等等，串起住戶情誼、也豐富心靈。

在公益方面，新業建設重視長期力行，如「新業一畝田」認養、「筏子溪 淨溪」、與甘霖基金會合作「弱勢長輩送愛」等活動，都有員工不間斷的參與，期待讓美善的同心圓由自身做起，從新業、到社區、到社會，期許下一個20年，有新業，未來更美好！