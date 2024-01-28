立院龍頭之爭備受關注，民進黨台北市議員王世堅2月1日將重返立院，他表示，民眾黨頂多第一輪展示意識，第二輪就會清楚表態，大可以開放自由，立法院長游錫堃連任可以調和鼎鼐，前高雄市長韓國瑜當選則有一番新氣象。

新科立委將在2月1日報到，同天舉行立法院正副院長投票，國民黨由前高雄市長韓國瑜搭配立委江啟臣角逐，民進黨則由目前正副院長游錫堃、蔡其昌爭取連任。

王世堅接受媒體人黃暐瀚專訪，他指出，游錫堃當立院長態度很柔和，可以調和鼎鼐，韓國瑜當院長則有一番新氣象，睡到中午、用腳走路進立院等羞辱性言語則大可不必，韓國瑜之前之所以會睡到中午，是因為擔任北農總經理凌晨1、2時開始工作，到天亮6、7時結束後，還要和工人應酬。

至於民眾黨8席關鍵少數，王世堅預估，4年前民眾黨5票都投給游，可見民眾黨主席柯文哲和游處得來，游的為人處世、政治風格都被柯接受，柯現在處在生死交關還沒決定人選，但投給自己會變相幫助國民黨，因此頂多第一輪展示意識，第二輪就會清楚表態，大可以開放自由。

此外，外界預估接下來行政院長人選，王世堅分析，前文化部長鄭麗君在選戰期間替民進黨總統當選人賴清德組建政策規畫小組，賴希望新人新氣象，鄭處理事情也綿密。