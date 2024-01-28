民進黨主席賴清德當選2024總統，外界關注他520就職後的府院黨布局，尤其在國會三黨不過半的態勢下，首任閣揆人選會是重中之重。重回國會的民進黨準立委王世堅認為，新閣揆應該會是文化部前部長鄭麗君，因為鄭在選戰中為賴清德主持、籌組政策規劃小組；資深媒體人黃暐瀚也指出，賴宣布競總8名重要人事時，鄭就站在賴的右手邊第一位，且兩人情同兄妹。

關於賴清德未來的府院黨布局，外傳鄭麗君、民進黨前主席卓榮泰、總統府秘書長林佳龍都是行政院長的可能人選。

對此，王世堅27日在黃暐瀚主持的《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》表示，他認為新閣揆可能會是鄭麗君，因為鄭在這次選舉期間，幫賴清德籌組、主持政策規畫小組，而且她考慮、處理事情很綿密、細心。

對於民進黨準立委王世堅認為，鄭麗君會是新任閣揆，媒體人黃暐瀚也指出，賴清德在選戰期間公布競總核心人事時，鄭麗君就站在賴的右邊第一位，兩人情同兄妹。（資料照/曾薏蘋攝）

黃暐瀚也指出，賴清德參選總統，是鄭麗君幫忙領表，兩人可說是情同兄妹，如果是鄭出任閣揆，會令人耳目一新；黃還提到，賴成立競選總部宣布8名主要戰將時，站在賴右手邊第一個就是鄭。

至於其他可能人選，王世堅認為，鄭文燦很優秀、對政務也嫻熟，但賴清德會想要新人新氣象。