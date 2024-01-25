2024選舉雖已落幕，但是選後結果效應餘波盪漾，除了「賀瓏夜夜秀」邀請的中國大陸媒體人王志安爭議言論，開票當晚也有人在中選會臉書粉專留言，揚言「5／20賴清德上任那一天，一定把你選舉委員會總部及到賴清德上任地點炸掉」，這名留言者落網移；民進黨發言人吳崢今表示，選舉已經結束，台灣社會應該團結，不要針對任何政黨及任何人有暴力言論跟行為。

賴清德當選第16任總統當晚，臉書帳號「高○軒」13日晚間在中選會臉書粉專留言，「等著好了2024／5／20賴清德上任那一天，一定把你選舉委員會總部及到賴清德上任地點炸掉，來啊，看誰比較厲害，死賤種87無腦智障」。高姓留言者昨天落網。

由於選後，選後後遺症不斷，日前王志安訕笑身障者言論爭議引發軒然大波，賴清德當選當晚，在中選會臉書留言，揚言炸掉賴清德上任地點跟中選會的男子落網；民進黨發言人吳崢受訪表示，民進黨立場不鼓勵也不希望發生有暴力及恐嚇言論針對任何政黨及任何人。

他說，民進黨主席賴清德昨天在中常會中強調，接下來重點就工作就是把國家治理好，「選戰已經結束了，現在要將重心轉往治理國家；520後新的政府產生，除了民進黨優秀的同志會進入政府，希望社會優秀人才、有志之士，可以進到政府奉獻心力」。

吳崢表示，選舉已經結束了，台灣社會不要再有相關的暴力行為跟言論，留言恐嚇者已經落網，民進黨尊重司法調查及處理。