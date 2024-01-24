民進黨總統當選人、黨主席賴清德近日宣布新一波黨內人事異動，將引起「搶救王義川」活動的不分區立委落選人王義川，任命為政策會執行長，並保證王能繼續上政論節目。前立委郭正亮認為，王義川「有前途」，但專長並非政策會，王的變招多更適合去選區域立委，且王義川今年很有機會遞補進入立法院。很巧的是，郭正亮透露，自己曾任政策會執行長、也曾靠前兩名入閣遞補進入立法院，與王義川的現況不謀而合。

郭正亮24日在中天節目《綠也掀桌》指出，王義川接政策會執行長很難影響立法院決策，但他人緣不錯，應該去組織部，「王義川是政治乩童」，但王是土木系專業(台大土木工程系交通工程組碩、博士)，也不要太小看他，只是專長不在政策會。

郭正亮透露，自己曾在民進黨當過文宣部主任、政策會執行長，這工作要讀書、讀法案，但王義川的特長不是讀書，王義川最適合的出路是去選區域立委，不需要守在舒適選區也能夠選的上，因為因為王的撇步很多、很會變招。王義川以後有戲，「我認為他有前途」，能上政論節目、能表演，老少咸宜。不過2019年，因盧秀燕就任台中市長，王義川曾被民進黨徵召參加中五選區立委補選，遺憾敗給國民黨沈智慧。

2024大選，王義川差兩名男性不分區席次，未能進入立法院，郭正亮提到，現在有說法是，游錫堃沒有當選立法院長可能會請辭，先讓前一位的醫界代表王正旭遞補，而賴清德如果要幫王義川，就只要再拉一個男性不分區立委入閣，王義川就能遞補進入國會。

「我就是這樣上的啊」，郭正亮也提到，2016年他被排在民進黨不分區名單第21名，前面的徐國勇、顧立雄都入閣，2月開議後，他在同年9月就遞補進入立法院，「王義川在今年進去立法院，機會還是很大的」，因為賴清德有很多官位可以用，有些人也不適合當立委、適合去行政部門。

郭正亮透露，讓游錫堃當陽春立委太難看，而且游這次本來就不想要，但因為正國會的林佳龍想去行政部門，不想當立委，正國會找不到資深的人物，才繼續讓游錫堃代表。