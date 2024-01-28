網紅四叉貓（劉宇）昨（27）日透露，一名暱稱為「只是一枚小草」的民眾黨志工，控訴被高雄市黨部主委莊貽量當工讀生使喚，甚至遭要求幫忙倒廚餘，且最近越來越多「小草」抱怨後，竟有疑似地方黨部高層將他們踢出群組。針對此事，莊貽量已道歉並做出回應。

「高雄民眾堂LINE群出事啦！」四叉貓昨上午於臉書po出一張通訊軟體LINE的截圖照片，內容為「只是一枚小草」在26日發難，指責莊貽量把志工們當工讀生使喚，吃飯還要志工們去幫忙端菜、倒茶、倒廚餘，且平常都不出現，只有辦活動時才會出來跟黨中央高層握手。

另外，「只是一枚小草」還提到，越來越多小草在群組中抱怨後，竟有疑似地方黨部高層的人進到群組中，「幫忙把這個群給翻惹」。

對此，莊貽量昨於臉書po出「只是一枚小草」的致歉信，內容提到很感謝莊致電解釋及道歉，並在談話後對莊改觀，承諾會留在黨部繼續支持柯文哲與民眾黨；莊則說明已取得當事人理解及諒解，未來會持續一起在地方上努力。