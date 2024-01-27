根據網紅四叉貓爆料，有一位民眾黨志工小草指控，在「高雄選哲之友會」成立大會，和民眾黨高雄市黨部主委莊貽量同一桌吃便當。吃完後莊貽量把便當盒推給這位志工小草，叫他「順便丟一下」。這位志工小草質疑，他是來當民眾黨的志工，不是小弟，結果這位志工小草被強制退出群組。

網紅四叉貓今（27）日在臉書爆料，有一位民眾黨志工小草指控，7月23日「高雄選哲之友會」在林皇宮舉行成立大會，當天這位志工小草和民眾黨高雄市黨部主委莊貽量同一桌吃便當。吃完後莊貽量把便當盒推給這位志工小草，叫他「順便丟一下」，這位志工小草也答應了。

這位志工小草覺得很奇怪，當時是吃飯休息時間，主委應該沒有很忙，不懂為何自己的便當盒和廚餘，不能自己處理，還要叫志工幫忙處理？

這位志工小草直言，他是來當民眾黨的志工，不是莊貽量請來的小弟，更不是來幫黨部主委倒廚餘的。

志工小草籲莊貽量有雅量接納建言，跟志工互動認識一下，不希望只有在特別節目中才看到莊貽量出現跟黨中央高層握手。

志工小草最後希望民眾黨能越來越茁壯！不過，這位發出質疑的志工小草最後被強制退出群組。