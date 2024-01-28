民進黨推出游昌配，爭取立法院正副院長，民眾黨準立委黃國昌近日上節目稱，絕不投給蔡其昌，外界好奇是否會影響民眾黨「團進團出」的態度。黃國昌今受訪表示， 民眾黨一定是團進團出，尊重黨主席柯文哲和黨團成員的討論決議，他的意見是不是有道理，柯跟黨團成員是否同意，他尊重。

對於蔡其昌願意與游錫堃一同拜會民眾黨團，黃國昌說，若明天表達要來民眾黨團拜會，來者是客，將以禮相待。

至於蔡其昌對其4項指控逐一反駁，強調自己將工作做好，不曉得哪項國會改革沒有努力做。對此，黃國昌說，他對蔡的指教都是客觀事實，是不是真的，大家上網都不難查，既然蔡其昌這樣回覆，沒辦法在簡單受訪時呈現，他將於明晚直播，再把歷史證據提示，讓網友、社會大眾公評，看他說的是真的還假的。

另外，外界質疑，目前民眾黨仍未討論自提人選部分，對於立法院正副院長改選意見，最晚何時會決定？黃國昌說，目前為止都未進行最後確定，至於期限，黨團排定的時間是30日，柯主席會再跟黨團成員開會議，31日將召開記者會，將報告黨團人士安排，那時對正副院長態度為何，將有明確答案。

至於團進團出是指兩輪投票都採取，或第二輪會改投自家人選？黃國昌說，這太細節，還未到最終討論定案前，他做任何發言都不適當。