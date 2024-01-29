立院龍頭之爭，國民黨已確定由韓國瑜搭配江啟臣角逐正副院長，綠營則預料由現任正副院長游錫堃、蔡其昌迎戰。近日游已頻受訪表達想法，昨（28）日也表示，若正式成為立法院長被提名人，將與副院長人選一同前往各政黨的立法院黨團拜票請益。不過游錫堃近日的舉動引來許多媒體人討論，其中親綠名嘴王瑞德爆料，指民進黨內部剩游錫堃想說服民眾黨投票給他；另位政治評論者單厚之則直言，游錫堃太想當立法院長，竟與廣播節目主持人周玉蔻在節目上吵架，實在是看不下去。

王瑞德26日在政論節目《關鍵時刻》中提到，民進黨內部現在剩游錫堃想說服民眾黨投票給他當院長，其他立委都沒有這樣的幻想，因為大家都知道「那是不可能的事」，也不需要被柯綁架。王瑞德透露，游錫堃說等到被提名後就去拜訪民眾黨團，但民進黨心知肚明，柯遊走藍綠，不會支持游。

吳子嘉則在同場節目中提到，柯文哲基本上是支持挺韓國瑜，大家都看得懂，只有游錫堃因為是老實人，沒跟柯打過交道。吳子嘉諷刺表示，8席要怎麼當老大？

同場節目中，單厚之則提及游錫堃日前在廣播節目中與主持人周玉蔻互槓一事，並認為游錫堃太想當院長，跟周玉蔻在節目上吵架非常不好看，立法院長被節目主持當面羞辱，實在是看不下去，「不能因為搶一個院長搶到這樣」。