國會龍頭爭霸2月1日登場，政壇高度關注，民進黨團預計明日在黨團會議上推薦現任正副院長游錫堃、蔡其昌續戰。民進黨團總召柯建銘指出，選前立法院長候選人都會禮貌拜會各黨團，民眾黨不該私設刑堂，搞密室協商，將8席膨脹為80席，欲指揮各黨，應該詢問國民黨立法院長候選人韓國瑜未來在國會外交時，是否會受制於中國？

國會龍頭爭霸戰2月1日登場，由於本屆藍綠皆未過半，民眾黨八席成為關鍵少數，並提出4點國會改革訴求盼藍綠接招，更邀請藍綠候選人進行閉門討論，引發討論。

柯建銘指出，立法院長選舉時，各組候選人都會禮貌性拜訪各黨團，不該密室協商、私設刑堂，他認為民眾黨團應搞清楚立法院長職責，立法院長對於朝野協商及院會主持必須採取中立態度，無法指揮各黨要做什麼、或是採取何種政治攻防，像是詢問院長回答居住正義和司法改革，這都不對。

柯建銘重申，立法院長最大職責是國會外交，韓國瑜過去曾說當立法院長要制衡執政黨，更講過「憲法九二共識（指中華民國憲法中的九二共識是最重要的正確方向）」，而對岸央視也曾公開替其助選，民眾黨應去問韓是否贊成反中？進行國會外交時會不會受制於中國，這才是核心問題。

他批評，民眾黨不先搞清楚立法院長職責，卻追加考題提出單一召委制，這些都不對；簡單邏輯是，選前立法院長拜會各黨團是基於禮貌，總統、立委、縣市首長乃至於議員選舉，大家都會去拜訪選民，不會關起門來要求候選人先回答問題，「這是非常壞的起手式，民眾黨老是作秀、製造聲量，演這齣戲大家都看得懂，根本荒謬」

柯建銘說，民眾黨這八席能「載舟覆舟」，應該善用並發揮影響力，而非「8席變成80席」，欲指揮各黨都聽命民眾黨，況且，民進黨推動國會改革30年，而他全程在場，如今黃國昌卻拾人牙慧，想藉國會改革指揮兩大黨，是不可能的事情，黃國昌應搞清楚自身處境。