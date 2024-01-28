2024總統大選落幕，傳出現任民眾黨祕書長周台竹階段性任務已完成，民眾黨主席柯文哲有意找柯辦主任周榆修扛下祕書長重任。資深媒體人黃揚明認為，柯應找以協調能力為主的秘書長，否則恐因內耗而耗掉政黨能量，例如最近蔡壁如相關話題，可能就會導致民眾黨失去300多萬人信任。

黃揚明今（28）日在政論節目《新聞大白話》中指出，秘書長要可以跟所有意見領袖協調，蔡壁如過去就曾扮演這樣的角色，但柯目前身邊每個人戰鬥力十足，包括黃珊珊、陳智菡等人，未來若持續如此，像民眾黨這樣的小黨，恐因內耗而耗掉政黨能量。

黃揚明提到，周台竹當初擔任民眾黨秘書長，功能是幫柯競選2024總統，如今大選已落幕，柯文哲要找真正能協調地方、黨內人士的人，要以協調能力為主，包括布局2026、地方組織型的秘書長，才是柯最重要任務。

蔡壁如日前因未受邀民眾黨尾牙引發風波，昨參加民眾黨中部縣市的感恩餐會時，竟又發生掛在蔡壁如椅背的牌子，誤將「壁」寫成「璧」。黃揚明認為，若光是蔡壁如的議題就能吵一周，民眾黨恐因此失去300多萬人信任。