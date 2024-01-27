民眾黨在選後爆出茶壺風暴，前黨秘書長謝立功日前爆料準不分區立委黃珊珊有雙重黨籍，民眾黨中評會日前開會決議，不分區立委就任前必須辭去另一個政黨黨籍，被外界稱是「黃珊珊條款」。對此，前民眾黨文宣部主任柯昱安指出，中評會有三股勢力，謝立功派系、後援會、「華董」李偉華，跟黃珊珊關係都不好，中評會算是配合謝立功內外夾攻，為黨內不滿黃珊珊的聲浪洩壓。

民眾黨中評會日前開例行會議，擴大解釋「台灣民眾黨地方組織辦法」，要求不分區立委就職前應辭其他黨籍。對此，黃珊珊回應「依照程序辦理」。

曾任前北市府副發言人、民眾黨文宣部主任的「小牛」柯昱安，昨(26日)在政論節目《寰宇一把抓》表示，現在處理雙重黨籍問題當然有其針對性，但從頭到尾還是要回歸到，民眾黨在提名不分區立委時，黨內機制到底完不完備，難道不知道有些人有雙重黨籍？如果知道居然沒有做處置？而陳智菡是柯辦發言人，跳出來炮打謝立功，代表柯文哲到目前為止跟謝立功是敵對的，還是比較護著黃珊珊。

對於民眾黨中評會的組成，柯昱安也透露，裡面有三個部分，第一個是「謝立功的派系」，有一些中評委跟謝過去關係比較密切；第二個是民眾黨後援會的「後援會體系」，這一塊在此次選舉中，因為黃珊珊那邊主要是戰國策在主導，所以兩者之間會有一些扞格。而第三個部分是中評委主委李偉華，也就是大家熟知的《董事長開講》的「華董」，跟美麗島電子報董事長吳子嘉關係非常密切。主持人也驚呼，這三個勢力，沒有一個跟黃珊珊關係好。

柯昱安認為，中評會祭出條款，要求黃珊珊辭去親民黨黨籍，某種程度來講也是受不了黨內有太多壓力，有點像是黨內的卸壓閥，因為在選後黨內想檢討黃珊珊的聲量非常高，但因為看到陳智菡會出來罵人，都不敢講，所以乾脆用中評會出手，「謝立功在外面講，搭配中評會是兩把刀下去，某種程度是在幫黨內洩壓」，但黃珊珊確實該在被提名不分區時就自己處理。