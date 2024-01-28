新國會藍綠白3黨席次不過半，民眾黨8席成為關鍵少數，黨主席柯文哲再出招，要求藍綠候選人到黨團溝通，且採閉門會議方式。而民進黨立院黨團總召柯建銘則批，民眾黨這場拜會是毫無意義的「私設刑堂」。對此，前立委郭正亮28日就表示，「比較重要的職位分配、比如內閣人事之類，權力都不在立法院院長身上，所以柯文哲最好還是要說明，為什麼要閉門？就你們要談的事情到底要閉門什麼？」引發討論。

郭正亮28日在政論節目《新聞大白話》中表示，「事實上這些質疑都有點奇怪，比如說要跟游錫堃談哪些部長要給民眾黨，游錫堃也沒有這個權利，游錫堃能承諾什麼？」郭正亮認為，「所以這種講法就很奇怪，要嘛就是黨主席對黨主席，游錫堃又沒有權力決定內閣；另外就是如果是跟國民黨見面，可能可以談召委嗎？但召委也不是立法院長在處理的，是總召、幹事長，所以怎麼會有人這樣質疑？很奇怪」。

郭正亮最後也坦言，「我覺得也是因為比較重要的職位分配、比如內閣人事之類，權力都不在立法院院長身上，所以人家才會感到奇怪，見個立法院長的可能候選人需要閉門，所以柯文哲最好還是要說明，為什麼要閉門？就你們要談的事情到底要閉門什麼？」