2024總統大選落幕，民進黨賴清德得票率40.05%、國民黨侯友宜33.49%、民眾黨柯文哲26.46%。前立委郭正亮表示，柯文哲在這次總統大選拿到26％，民進黨對柯文哲的得票率，感到相當恐慌。民進黨的認知是，柯文哲拿到的票，其中17％是民進黨或是總統蔡英文的票，但民進黨又拿不出吸引他們回來的對策。

郭正亮今(28日)在政論節目《新聞大白話》中表示，民進黨確實對柯文哲這次得票率，感到相當恐慌，柯文哲拿到26％，總統蔡英文2020年得票率則是57.13％，賴清德可說跌了17個百分點。民進黨的認知是，大部分都跑去柯文哲那邊，柯文哲從韓粉、郭粉、淺藍拿到的票，大概只有8％左右，另外17％則是民進黨或是蔡英文的票。至於這17％是怎麼跑掉的？民進黨又拿不出吸引他們回來的對策。

郭正亮舉例表示，總統蔡英文2012年敗選，到了2016年勝選，蔡英文搞了一個入黨計畫，那時找了很多年輕人、社會各階層來入黨，有一些人有一定的代表性，賴清德有這個能量嗎？像民眾黨選後一個禮拜，增加7600個黨員，大部分是30歲到50歲中間這個年齡層。

郭正亮指出，民進黨現在最大的問題是20歲到40歲、至於中間選民，則失去感動人的能量。