體驗的陳小姐說，他是田中在地人，能夠看到這麼多人潮湧入田中，讓她非常開心，體驗過程中讓她相當緊張，不過覺得相當值得，非常好玩，重點是還能做愛心。

華山田中站站長李翠婷（左）表示，感謝主辦方邀請，共同守護長輩，也謝謝所有捐款民眾。（吳建輝攝）

由彰化縣政府指導，台灣極限賽車運動發展協會主辦的「2024 第3屆彰化國際賽車節」，今天是活動最後一天，主辦方安排所有車手齊聚合影。（吳建輝攝）

第3屆彰化國際賽車節在彰化高鐵站區登場，今天是活動的最後一天，吸引近萬車迷到場朝聖，刺激的拉力比賽、高亢的引擎聲，看得民眾大呼過癮，其中主辦方與華山基金會合作，只要捐款給華山500元，就能體驗刺激的甩車飆速，吸引民眾爭搶排隊。

由彰化縣政府指導，台灣極限賽車運動發展協會主辦的「2024 第3屆彰化國際賽車節」，上周20、21 日由城市飄移賽揭開賽事序幕，緊接著第2場的封街拉力賽在今明2天接力，現場除了有刺激的封街賽事，還有經典車聚和各式改裝配件攤位，在地美食小吃攤位，活動皆為免費參加，預估將吸引上萬人參與。

報名體驗的楊先生表示，他來自彰化在地北斗，能夠體驗到甩尾賽車讓他很興奮，過去幾屆的活動他都有參與，看到彰化能夠舉辦這麼大的活動讓他興奮，認為彰化高鐵特區周邊非常適合發展賽車運動，包括場地、交通等因素，認為政府應該好好推廣。

體驗的陳小姐也說，他是田中在地人，能夠看到這麼多人潮湧入田中，讓她非常開心，體驗過程中讓她相當緊張，不過覺得相當值得，非常好玩，重點是還能做愛心。

華山田中站站長李翠婷表示，感謝主辦方邀請，共同守護長輩，華山基金會在地服務24年，成立近400個愛心天使站，免費提供三失老人到宅服務，現正推出「愛老人 愛團圓」公益行動，愛心年菜每份900元，現僅募得5成，需要您的大力協助，愛老人專線：（04）8748593 李小姐，劃撥帳號：19960885 戶名：華山基金會。