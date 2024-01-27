雲林縣北港武德宮財神廟熱心公益，與華山基金會、雲林縣復健青年協進會合作，11年來送出逾10萬個愛心便當，面對近年來萬物齊漲，有更多弱勢家庭需要幫助，27日廟方表示將加碼愛心便當，預計每年送出2萬個，並提供2單位各50萬元愛心捐款，幫助更多弱勢家庭度過難關。

北港武德宮財神廟去年有逾700萬參訪人次，成為北港朝天宮媽祖廟以外另一處熱門景點，除了保佑信眾平安求財，武德宮也積極從事公益活動，11年前廟方主委林安樂發願捐贈愛心便當給弱勢家庭，請華山基金會、雲林縣復健青年協進會協助發送，至今已送出逾10萬個愛心便當。

林安樂表示，這幾年物價不斷上漲，許多弱勢家庭的處境更加艱困，因此廟方決定今年起加碼愛心便當，由每年約1萬個增至約2萬個，並依弱勢家庭需求提供葷食或素食，希望拋磚引玉，吸引更多善心人士共襄盛舉，滿足弱勢家庭最基本的溫飽問題。

林安樂指出，武德宮每年中元普度後，會將上千萬元普度品捐給全台社福與慈善團體，愛心便當長年由華山基金會、雲林縣復健青年協進會協助發送，工作人員除發送便當，也隨時進行家戶訪視，相當辛苦，因此特別捐贈2單位各50萬元，藉此幫助更多需要協助的家庭。