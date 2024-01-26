台中市葳格國際學校25日晚間舉辦年終尾牙饗宴，席開百桌犒賞員工1年辛勞，6校區校長率教職員分別組成紅、白兩隊「Battle」大秀才藝。（潘虹恩攝）

台中市葳格國際學校25日晚間舉辦年終尾牙饗宴，創辦人袁昶平分享辦學成效，並期望葳格繼續追求卓越，成就非凡。（潘虹恩攝）

又到了年末新尾牙季，台中市葳格國際學校25日晚間舉辦年終尾牙饗宴，席開百桌犒賞員工1年辛勞，現場教師分別組成紅、白兩隊大秀才藝，高潮一波接一波，氣氛嗨翻；創辦人袁昶平分享辦學成效，並期望葳格繼續追求卓越，成就非凡。

台中市葳格國際學校年終尾牙饗宴「紅白交鋒，共創葳格巔峰」25日晚間盛大登場，袁昶平與執行董事吳菀庭席開百桌犒賞員工1年辛勞，不僅菜色加碼每人半隻活龍蝦，更祭出總獎金500萬元，人人有獎，突破過往尾牙規模。逾千名教職員、家長會黃錦章總會長領軍的家長委員及關係企業成員共襄盛舉。

袁昶平分享，AI是過去1整年的關鍵字，李海碩獲邀到今年人工智慧年會進行講座，葳格是全台唯一出席的學校；國際部將於今年成為中台灣唯一通過Cognia國際學校認證的學校；小學與幼兒園無畏少子化，入學人數皆逆勢成長；葳格學子亦在全國各大賽事中取得勝利，期望葳格繼續追求卓越，成就非凡。

總校長李海碩表示，此次尾牙包括師生、家長共襄盛舉，其中規畫紅白兩隊對抗賽更能促進平常較少互動的教師在過程中彼此認識，增加凝聚力，而表演獲勝隊伍將有100萬獎金，無疑對參賽和想要站上舞台表現的伙伴注入強心針。值得一提的是，此次表演影像處理也能看到人工智慧技術的影子，顯見葳格走在前端，將人工智慧和尾牙結合。

6校區校長率教職員分為紅、白兩隊「Battle」大秀才藝，項目涵蓋歌唱熱舞、樂器演奏與創意變裝等，並結合人工智慧技術打造節目影像，實現虛擬與現實世界的互動，尾牙現場宛如大型跨年晚會，勁歌熱舞掀起一波波高潮，底下隊員也起身為舞台表演者加油打氣，氣氛嗨翻。

校方會中也表揚、鼓勵28位服務屆滿10年，及13位服務屆滿20年的員工，特別頒發資深員工貢獻獎水晶獎座及久任獎金，相當溫馨。