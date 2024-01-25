時值歲末年終，不少公司陸續舉辦尾牙，一名妹子近日參加尾牙抽中5千元，很開心就跟男友分享，沒想到對方開口要求分獎金一半，但妹子願意請吃飯，但男友開始不開心還嫌她小氣，讓她發問不知道如何跟男友溝通，結果許多人都奉勸分手比較好。

一名女網友在Dcard發文表示，上周六吃尾牙抽到5千元，回家後開心跟男友分享，結果男友卻說「要分我一半」，考量最近修機車開銷比較多，所以回說可以請吃飯，結果男友好像不太開心，認為沒有要分他獎金為什麼還要跟他分享中獎了，感受這幾天男友回覆明顯冷淡很多，好奇「該怎麼與男友溝通比較好？」

女網友隨後也補充，去年男友尾牙抽到一萬，有包一個五百的小紅包給自己，當下有拒絕說一起吃個飯就好，但男友堅持硬塞紅包，「可能覺得現在換我抽到也要分他吧」，透露男友有傳訊罵她「小氣」。

貼文引起眾人討論，「這啥男友啊？妳的錢為何要分給他？」、「這種男友講出去真的會被笑，我愛面子，我絕對會分」、「為什麼這種的都有女友」、「反正你也不敢分手，趕快5000都給他」、「真的要留著過年了」、「一萬紅包只給你五百，你拿到五千卻要你直接給他一半，五千塊看清一個人，很值得吧」。

也有人因小見大，認為男友不值得託付，「這種愛占便宜的個性，結婚後絕對是大災難」、「真心建議你快逃...這種連愛人都貪便宜的，未來你們結婚費用、買房費用、生育費用、醫療費用，難道你都要吃虧？」、「垃圾男，從小事就可以知道了，以後只會凹你更多東西」、「27歲了還那麼可憐，這種男的真的趕快放生」。