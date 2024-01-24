年關將至，民眾參加公司尾牙聚餐，莫不期待摸彩時能中大獎，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，抽到大獎除了看個人的偏財運，其實也有眉角，提供尾牙摸彩開運4妙招，讓大家心想事成，能幸運中大獎。

▌穿著開運色系服飾

今年開運色系是「水」及「木」，尾牙抽獎當天穿著開運水色系（藍、黑色）、木色系（綠、蘋果、橄欖色）服飾，如果公司規定穿制服，可用自己的貼身衣物來強化。

▌配戴貔貅

今年開運招財吉祥物是龍，可以配戴龍手鍊或項鍊，隨身帶在身上，色澤以開運水及木色系更佳。

▌開運紅包

準備2個紅包，一個包3顆黑豆，另一個包8顆黑豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為黑色屬水，3及8的易經數理為「木」的能量。

▌財神符

可將財神廟求來的財神符，帶在身上參加尾牙；如果求得的財神符已經3年以上，最好將舊符帶回財神廟香爐繞3圈，恢復能量，或求新的財神符。