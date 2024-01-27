曾嗆侯友宜票數贏柯文哲就送100萬！ 柯粉兌現承諾吳子嘉反應曝 @ChinaTimes

YouTuber「邏輯思考x有一說一」，大選前質疑《美麗島電子報》的民調偏頗，發出豪語嗆聲《美麗島電子報》董事長吳子嘉，要是柯文哲選票低於侯友宜一票，就要送100萬現金。24日《美麗島電子報》公司門口突被2名男子放了100萬現金，不過吳子嘉並沒有收下，而是當成「遺失物」處理。轄區大安分局警方則表示，2男原本答應這一兩天會到警局領回，但新聞曝光後目前暫未現身。

轄區大安分局新生南路派出所證實，24日下午15時許，接獲《美麗島電子報》公司報案，稱門口遭人放置新臺幣100萬元，請求警方協助。

警方到場了解，發現2名陌生男子將新臺幣放置門口後旋即離去，警方到場後陪同報案人將現金帶返所清點，依規定受理拾得物，後續將調閱相關監視器畫面，了解相關人等身分，並通知到案說明及發還100萬元。

經警方調查，放現金的2名男子當日乘車至吳子嘉辦公室，經調閱監視器畫面找到駕駛後，已查出2男身分，並通知他們到派出所將遺失物領回。不會因YTR自稱是他指使的而去找YTR。

據了解，2男原本答應這一兩天會到警局領回，但新聞曝光後目前暫未現身。

回顧整起事件，擁有7萬位訂閱的YouTuber「邏輯思考x有一說一」，選前釋出影片質疑《美麗島電子報》民調有問題，並稱民眾黨柯文哲票數「不會低於侯友宜」，大嗆要「拿出身家」，向吳子嘉喊話，只要侯在1月13日的票，多阿伯（柯文哲）一票，就送100萬現金到吳的辦公室。

而本月24日疑似該名Youtuber的男子真的將100萬現金送到吳子嘉公司，但吳不願意收下，以「遺失物」報警處理。

「邏輯思考x有一說一」昨（26日）也在YouTube頻道社群PO文證實，「所以，還有人懷疑我沒丟一百萬給吳子嘉嗎？有跟員工講是我給的好嗎！」。