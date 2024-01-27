依國民年金法規定，原本依法去年10月1日前年滿65歲，請領勞保年資未滿15年或50萬元的民眾申請老年給付時可領條件較佳的A式，但原本依規定，10月1日後請領無論數額的勞保給付，僅能改請領B式，衛福部因而發布函釋放寬，10月1日後只要請領數額低於15年或50萬元勞保老年給付的民眾仍可繼續請領A式、預估最多近10萬人受惠。

勞保局官員表示，年滿65歲，勞保年資未滿15年，且迄未請領勞保老年給付，目前並按月領取國保A式老年年金給付者，計有9萬8310人，依現行規定，10月1日後領取勞保老年給付，國保老年年金給付將改按B式計給，雖然可以一次領取勞保老年給付，但每月可以領取的國保老年年金給付金額卻大幅降低。

衛福部去年10月因而發布函釋指出，審酌國民年金法「僅領取勞保老年給付者」規定立法目的，是要照顧未受勞保老年年金保障的被保險人，因此針對「年滿65歲，符合國保A式老年年金給付請領資格（含已領取及未領取A式者），且具勞保年資但尚未請領勞保老年給付」者，就算在2023年10月1日落日後才請領勞保老年給付，仍可擇優按A式計給國保老年年金給付。

衛福部社會保險司副司長陳真慧表示，勞保局在實務上仍發現有許多民眾雖然符合勞工保險一次請領老年給付規定，但仍有民眾至今未請領，原本規定無論請領數額，10月1日前曾請領的民眾可以繼續領A式，但落日後請領的民眾就無法領取A式，這些民眾為弱勢民眾為多，基於保障請領權益，因此透過函釋，10月1日後只要領取低於15年或50萬元的一次請領老年給付等仍可繼續請領A式。