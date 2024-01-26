羅博原指出，對一般遊客來說，大鵬灣缺乏亮點，在大鵬灣騎車只有熱而已，但其實不然，大鵬灣的溼地風景美、路徑涼爽。（羅博原提供／謝佳潾屏東傳真）

羅博原指出，對一般遊客來說，大鵬灣缺乏亮點，在大鵬灣騎車只有熱而已，但其實不然，大鵬灣的溼地風景美、路徑涼爽。（羅博原提供／謝佳潾屏東傳真）

自從YouBike 2.0進駐東港大鵬灣後，大鵬灣單車站業績直掉3、4成，但業者羅博原不緊張反而很開心，因為他發現在大鵬灣騎單車的人潮初估成長2至3倍，為此，他還響應觀光署的「16條多元路線踩點Go」送紀念幣活動，加碼送單車吊飾小禮，加上鵬管處也加送小提袋，讓騎大鵬灣路線的遊客可以一次領3份禮，趁勢再推大鵬灣單車觀光。

羅博原笑稱，去年4月YouBike 2.0進駐大鵬灣後，單車站的業績受重創，與去年同期相比約掉3、4成，連其他業者都替他緊張，還有人擔心地問他說，「怎麼辦，現在看到很多遊客騎的都是YouBike」，但其實他不緊張，反而很開心。

羅博原指出，單車站業績雖然明顯減少，但在大鵬灣騎單車的人確實愈來愈多了，依他的觀察，人潮初估成長3至4成，連東港鎮民也會從鎮內騎YouBike到大鵬灣晃晃，這對大鵬灣推動單車觀光來說絕對是好現象，同時這也與他的計畫相符，也就是「吸引更多人來大鵬灣騎單車，把餅做大最重要」，而且能把大鵬灣的騎單車風氣帶起來，才是他最想做的事。

為此，他也響應觀光署政策，自己加碼再送小禮，盼藉此吸引更多人來大鵬灣騎單車。羅博原說，觀光署今年1至4月再次舉辦「16條多元路線踩點Go」活動，與上一屆相比，騎程內容比較簡單，每條路線前300名達成者還可獲1個特色紀念幣，當中鵬管處為吸引大家來騎大鵬灣路線，特別加送小提袋，而他則再送單車小吊飾。

他開心道，也就是說，來騎大鵬灣路線的遊客，至少有2項好禮可以拿，若是至單車站租借單車，就能一次拿3項好禮，希望趁勢再推大鵬灣單車觀光。

不過他也不諱言，大鵬灣雖因單車道環境優良，被票選為全台十大自行車道及16條精選路線之一，但對一般遊客來說，大鵬灣缺乏亮點，在大鵬灣騎車只有熱而已，但其實不然，大鵬灣的溼地風景美、路徑涼爽，可惜不是位在自行車外側，就是指示不清楚，若沒人帶幾乎不知道該如何騎，甚至直接錯過，這是非常可惜的。

此外，他也提到，屏東的大太陽是無法解決的事，但大鵬灣若能把夜間照明設施、亮點做好，要推動夜間騎單車也是可行的事，大鵬灣可以做的單車觀光有很多個面向，希望公部門能多聽取在地業者意見，大家一起努力把大鵬灣做得更好。