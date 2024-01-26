彰化市鄭成功廟去年底被民眾發現三川殿主脊的剪黏神像出現毀損，其中的劍童頭部斷裂。（資料照片／孫英哲彰化傳真）

建廟超過90年的彰化市鄭成功廟，去年底被民眾發現三川殿主脊的剪黏裝飾祿仙與劍印雙童等3尊神像中，劍童竟出現斷頭的驚悚狀況，祿仙與印童也色彩斑駁，歷經風霜。彰化縣文化局獲悉後主動協助廟方修復，並於日前完工，將進行驗收，讓祿仙與劍印雙童以全新風貌再展風華。

去年底民眾路過名列彰化縣歷史建築的彰化市鄭成功廟時，赫發現該廟三川殿主脊上的神尊怪怪的，仔細一看，屋頂上的祿仙與劍童、印童中，劍童的頭竟不翼而飛，看起來相當奇怪，感覺詭異，民眾拍照上傳社群平台後，引發熱議。

彰化市鄭成功廟去年底被民眾發現三川殿主脊的剪黏神像裝飾出現頭部斷裂的狀況，彰化縣文化局主動協助廟方於近日完成修復，目前工程尚未驗收。（孫英哲攝）

當時雖有專家學者認為屋頂的神尊為廟宇的剪黏裝飾，有損壞，修復即可，不必過度反應；但也有民俗專家認為，受損神尊位處廟宇最中央、最顯眼的位置，斷頭是嚴重的毀損，觀感上有很大的影響，也有可能是代表警訊，建議廟方應儘速修復。

廟方人員指出，大約是在去年10月間發生地震後，他們就發現廟屋頂主脊上的神尊有受損，其中1尊遭斷頭，信眾紛紛通報，他們也很焦急想修復，但該廟經費短缺，無力負擔修復費用，才會拖了好幾個月都沒動作，幸好彰化縣文化局獲悉後，主動表示要協助修復。

鄭成功廟三川殿主脊的剪黏神尊裝飾近日已完成修復，眼尖的民眾發現中間的祿仙與劍印雙童的樣貌都有微調，其中祿仙的帽飾及五官都有改變，原本的兩耳上方的帽飾圓球，修復後又多了兩根長長的帽翅，印童眼神及臉部表情也有調整，且多了雙下巴。

彰化縣文化局長張雀芬指出，這次修復的經費為14萬9600元，鄭成功廟廟方信徒捐贈出資5萬5000元，其餘9萬4600元由文化局支付。主要為修復三川殿中脊祿仙三尊（祿仙、劍童、印童）斷頭之劍童泥塑剪黏，修繕工期耗時10天，由本縣傳統匠師林電貳進行修復。

除修復斷頭劍童外，這次也一併以泥塑、剪黏、色玻璃修補三川殿中脊正面的祿仙三尊（祿仙、劍童、印童）及背面的財子壽（福、祿、壽），並加強底部穩固性；此外，祿仙的帽飾原本就有帽翅，早先因損壞斷裂，這次一併完成修復。

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