俄軍一天損失500輛包括裝甲車在內的軍用車輛

最近許多不同的西方專家對俄羅斯坦克與裝甲車戰損統計與衛星照片獲得的數據推算，都得出近似的結論，即按目前在烏克蘭戰場上損失的速度，俄羅斯可能會在2~3年內耗盡坦克與步兵戰車。而由於無法擴大受過訓練的兵源，也無法快速增加坦克與裝甲車，俄烏戰爭將進入只會拖延戰事卻無法改變戰爭最終結果的「垃圾時間」。

最近一項在社群媒體《電報》（Telegram）上廣為流傳的法國開源情報小組ARI發布的訊息透露，俄羅斯22處武器儲存基地中規模最大10處基地中存放大約95%坦克，對這10處基地的衛星圖片分析後顯示，俄軍在對烏克蘭發動戰爭前大約擁有6000至7000輛坦克。此外，俄羅斯有10個大型軍事裝備維修廠，其中3個負責修理坦克，最近還增加了負責升級T-80至BVM等級的鄂木斯克運輸機器製造廠。

俄羅斯在對烏克蘭戰爭中損失大量的坦克與裝甲車，其軍工業製造能力趕不上戰爭耗損的速度。（圖／路透）

根據公開訊息統計，俄軍2022年2月發動戰爭後總共出動2987輛坦克，經過 23 個月艱苦戰鬥後，獨立軍事分析家證實，俄羅斯至少損失了2619 輛坦克，其中1725 架被摧毀、145 架受損、205 架被棄置，544 架被俘獲，形包括T-55、T-62、T-72、T-80 和 T-90等等。

俄羅斯坦克生產主要依靠南部烏拉爾機車車輛製造廠（Uralvagonzavod）與另外4座負責維修與改造的軍工廠。目前沒有這些工廠的產能數據，但克里姆林宮聲稱，自戰爭爆發後，這些軍工廠的產能翻倍，從2022年到2023年，接受了大約2100輛坦克，據此推算俄軍現在坦克總數是2400多輛。

俄羅斯坦克裝甲車儲存基地有數千輛坦克，從2021年與2022年衛星照片可以看出戰爭消耗大量的坦克裝甲車。（圖／Google Earth)

而相較於俄羅斯，烏克蘭戰前擁有的坦克加上接受援助數量，以及修復受損坦克，扣除戰損，目前大約還有1000輛。

但是美媒《富比士》（Forbes）資深軍事專欄作家認為，俄軍實際補充的坦克要比公開數據少得多，因為俄羅斯坦克產能與修復能力沒有像克里姆林宮聲稱的那麼強大。

在歐美等西方國家的支持下，烏克蘭的坦克與裝甲車數量已逐漸接近俄羅斯，戰場形勢即將隨坦克數量優勢逆轉而發生重大變化。（圖／路透）

法國開源情報ARI小組分析說，俄羅斯的軍工複合體每年生產坦克數量僅有390輛。如果推算數據屬實，對烏戰爭以來，俄軍補充的坦克只有780輛，加上現有的數量，總數大約是1180輛。這個數量只比烏克蘭現有坦克數量略多一點些。

比較糟糕的是，俄羅斯最近發動幾次較大規模的正面攻擊，採用裝甲戰車突破戰術，其中只有一次在巴赫穆特以北的進攻較有進展，雖然如此俄軍仍然損失不少坦克。此種戰況使得前線俄軍損失的坦克數量遠遠超過俄軍能從軍工廠獲得補充的數量，使得俄軍的坦克數量快速減少。

俄羅斯雖有大量坦克裝甲車儲備，但禁不住戰爭拖延下的大量消耗。俄方引以為傲的鋼鐵洪流優勢即將發生逆轉。圖為烏克蘭虜獲的俄軍坦克。（圖／路透）

除了坦克，俄軍步兵戰車面臨的問題也差不多，烏克蘭估計俄軍可能會在2~3年內將步兵戰車耗盡。ARI測算的數據顯示，俄羅斯軍隊現在損失的步兵戰車數量與俄羅斯新造和翻新戰車數量已經一樣多，很快地步兵戰車的實際使用數量將反轉向下。與前線坦克補充的情況類似，俄羅斯2024年的坦克與步兵裝甲車產能，在高強度的戰事中約一個月就會耗盡。一旦裝甲車數量不足，俄軍單日陣亡士兵將迅速往每日2000~3000人逼進。

從過去的軍事歷史來看，俄羅斯一向是以數倍的數量來彌補較差的武器與士兵素質。例如冷戰最高峰時期俄軍數量是美軍的6倍、坦克是美軍的5倍，戰機、導彈也都是以比美國高5倍的數量部署，一旦失去數量優勢，俄軍便難有進展。

俄羅斯規模最大的烏拉爾機車車輛製造廠（圖）的坦克產能並沒有對外吹噓的那麼多，俄軍的坦克數量已捉襟見肘。（圖／美聯社）

現在俄羅斯對烏克蘭戰爭即將進入第3年，在這種戰爭消耗的速度下，俄軍無法增加坦克裝甲戰車就意味著戰事將呈現膠著，可能會進入一段或長或短、難分勝負的垃圾時間，直到雙方裝甲戰車數量優勢逆轉，戰局勝敗才會完全明朗化。至於俄軍所稱「要在長期耗戰中擊敗烏克蘭及其盟友」，此話相較於俄方開戰時的傲氣，將證實是它一句掩飾心虛的空話。