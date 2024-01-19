大陸財聯社報導，大陸證監會19日舉行記者會，上市司司長郭瑞明指出，下一步將持續鞏固深化常態化退市機制；要堅決防止「一退了之」 公司及相關方違法違規，即使退市也要堅決追責。大陸改革3年來，共有127家公司退市，其中104家強制退市，強制退市數量是改革以前10年的近3倍。

郭瑞明表示，一是繼續暢通多元化退出管道，支持透過吸收合併等方式有效整合資源，推動完善破產重整制度。

二是嚴格執行退市規則，堅持「應退盡退」，嚴厲打擊退市過程中伴生的財務造假、操縱市場等惡意「保殼」行為，維護退市制度的嚴肅性。

三是堅決防止「一退了之」。公司及相關方違法違規的，即使退市也要堅決追責；違法違規行為給投資者造成損失的，支持投資者運用大陸《證券法》規定的各項賠償救濟舉措，維護自身權益；推動退市公司依法、有序進入退市板塊，保護投資者知情權和交易權等基本權利。

大陸證監會表示：減持新規以來，滬深共有近2300家公司控股股東、實際控制人減持受到限制。

郭瑞明指出，總體看，中國市場的股份減持制度相比境外市場更嚴。按當前指標測算，滬深共有近2300家公司控股股東、實際控制人減持受到限制。一些控股股東、實際控制人還主動終止減持計畫。

對於各類違規減持，證監會及時責令改正，相關主體主動購回並向上市公司上繳價差收益；情節嚴重的，依法處罰，維護了減持制度的嚴肅性。

另外，為引導更多創投機構投早投小，促進資本形成，證監會早在2018年就發布了《上市公司創業投資基金股東減持股份的特別規定》，2020年又做了修訂，私募股權創投基金投資期限越長，減持限制越少。這一政策2020年以來沒有任何改變，並將長期保持穩定，以促進「募、投、管、退」良性循環。

大陸證監會強調，退市改革核心是堅持「應退盡退」，並不是退得越多越好。

郭瑞明圍繞退市現象，關注市場「A股退市率不高」指出，退市改革的核心是堅持「應退盡退」，在退得下的同時還要退得穩，也並不是退得越多越好。以美國為代表的境外市場退市，是以私有化、被其他上市公司吸收合併為主，是自願退市為主，有些市場自願退市占總退市比例超過90％，真正強制退市的比例也不高。

這些公司退市是自身公司戰略考量，主動作出的市場化選擇。A股強制退市的公司不少，但重組退市、主動退市案例大幅度少於境外市場。數據顯示，大陸改革3年來，共有127家公司退市，其中104家強制退市，強制退市數量是改革以前10年的近3倍。