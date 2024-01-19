大陸財聯社報導，大陸證監會19日舉行記者會，綜合業務司主要負責人周小舟表示，將進一步全面深化資本市場改革開放，堅持註冊制改革3原則，堅持以資訊披露為核心，堅持註冊制的基本架構和基本制度安排，依法全面加強從嚴監管，推動股票發行註冊制走深走實。

「註冊制改革本身是一個不斷發現問題、解決問題、探索完善的過程。我們將密切跟蹤分析註冊制實施效果，動態開展制度評估，認真傾聽市場聲音，不斷優化制度安排，推動建立更加成熟更加定型的資本市場基礎制度體系，更好發揮資本市場樞紐功能，更好服務中國式現代化的大局。」周小舟稱。

大陸證監會表示，註冊制改革絕不只是「將IPO審核從證監會搬到交易所」。

周小舟表示，註冊制改革是一場從底層邏輯到思想理念、行為方式的深刻變革，涉及資本市場入口與出口、一二級市場、投融資、立法與執法等各領域全鏈條，絕不是個別人講的「註冊制就是將IPO審核從證監會搬到交易所」。「總的看，註冊制主要制度安排已基本定型，資本市場基礎制度實現系統性重塑，市場對法治的敬畏之心更強了，市場生態不斷淨化，中小投資者合法權益更加受到保護，監管部門自身的透明度更高、各種約束更強了。」周小舟說。

大陸證監會指出，公開透明是資本市場公信力的根基所在。

周小舟表示：「全面實行註冊制落地已有9個多月，目前相關制度安排運轉總體平穩有序。」關於透明度，公開透明是資本市場公信力的根基所在。註冊制改革以來，證監會及交易所始終堅持「開門辦審核」「開門辦監管」，將核准制下發行條件中可由投資者判斷的事項盡可能轉化為資訊披露要求，全面清理「口袋政策」與隱形門檻，審核註冊的標準、程序、結果等全部向社會公開，主動接受社會各方面監督。「同時，著力加強監管執法全鏈條透明度建設，讓權力在陽光下運行。構建簡明科學的規則體系，發行、上市、機構等條線監管規則及稽查處罰結果均向社會公開。」周小舟表示。

大陸證監會強調，註冊制不是「誰想發就發、想發多少就發多少」。

周小舟說：「實行註冊制，絕不是放任不管、一放了之，而是從事前事中事後全鏈條各環節加強監管執法，管得更嚴，管得更准。」

周小舟指出，一方面，註冊制絕不意味著放鬆品質要求，而是審核把關更加嚴格，不是誰想發就發、想發多少就發多少。堅持「申報即擔責」，嚴懲「帶病闖關」「一查就撤」。「另一方面，實行註冊制必須嚴刑峻法，重典治亂。堅持『零容忍』打擊欺詐發行、財務造假等嚴重違法違規行為，推進構建行政處罰、民事賠償、刑事追責立體化懲戒約束體系，保護投資者合法權益。推動建立中國特色證券集體訴訟制度並逐步常態化，完善證券期貨行政執法當事人承諾、先行賠付、欺詐發行責令回購等制度並推動相關案例落地，形成示範效應。」周小舟說。