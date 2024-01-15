【全程字幕】藍營敗選黨內改革聲四起 侯友宜重申「這件事」 @ChinaTimes

2024大選落幕，國民黨在總統選戰落敗，無緣奪回政權，導致要求黨主席朱立倫下台、黨內改革的聲音四起，現在傳出許多黨內人士包含張亞中在內，都認為朱應該下台負責，並由青壯派接班；對此，新北市長侯友宜今（15）日受訪時仍重申，敗選是自己一個人的責任。

侯友宜表示，很清楚這場選戰大家都非常辛苦，團結全力以赴，「所有的責任很清楚，就是侯友宜一個人的責任！」他說在所有過程中，如果有批評、指責，甚至有一些不滿，「侯友宜完全概括承受。」

侯友宜也持續替朱立倫緩頰，他說朱在這次選戰，最艱辛的是面對3個不同政黨的挑戰過程當中，極盡全力扮演自己的角色，不斷溝通、協調，也凝聚所有的向心力，朱與自己並肩作戰，希望區域及不分區立委能夠打出漂亮的成績，這部分也確實做到了，成為國會最大黨，未來在野黨最大力量是國民黨，要負責監督執政黨，成為台灣進步的力量。

侯友宜強調，下一個階段，最重要的是凝聚國會所有的力量，以及各縣市首長的力量，大家好好面對國家未來非常艱鉅的挑戰，如何大家一起團結，讓國家未來能夠走向安定、永續、繁榮，才是現在的責任，黨內有一些問題可以自己反思，但敗選的責任還是只有一句話「是侯友宜的責任！」

侯友宜仍感謝朱立倫、趙少康、金溥聰等人，以及15個縣市首長、選戰過程給予幫助的國民黨好友們給予的協助，另外他也感謝所有支持者。

至於黨內傳出改革，並由青壯派接班的聲音，侯友宜說，每個聲音都要給予尊重，國民黨面對未來，不變的目標是要不斷地一棒接一棒，去栽培年輕朋友。

而金溥聰將對媒體人陳文茜、前立委蔡正元指控他拿出假民調、暴露消息破壞藍白合等言論提告，侯友宜則認為，選舉就是一個過程，選舉過程過了以後，大家要一起面對，未來團結台灣。