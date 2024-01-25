周君綾（右）說，這是一場充滿愛心、熱情和關懷的旅行，除了感謝各單位贊助外，她也給每位小天使200元小紅包，讓小天使入園可以妥善使用。（周君綾提供／吳建輝彰化傳真）

小朋友都是第1次到樂園玩耍，還在園區中享用恐龍餐。（周君綾提供／吳建輝彰化傳真）

寒假到了許多家長帶著小朋友到處玩，不過對於相較弱勢的家庭來說可能是一大負擔，彰化縣議員周君綾化身圓夢天使，25日帶領40位的「小天使」到台中啵比星球遊玩，周君綾說，所有小朋友都是第一次到遊樂園玩，感謝各界善心人士響應，讓小朋友能夠度過愉快的寒假。

一早40位小朋友在和美復源碾米廠集合出發台中，由周君綾與贊助活動的「董事長們」帶隊，化身圓夢天使，陪伴小朋友在樂園裡遊玩，儘管外面天氣有點寒冷，但所有小朋友玩得不亦樂乎，心裡更是暖呼呼。

周君綾表示，感謝董事長們的熱心參與和全力支持，以身作則，為小天使們燃起夢想的火花，這次的夢想之旅得到了善心人士、佳亞診所、及笠川日本料理董事長劉語蓁的慷慨支持。

有這群熱心的夥伴一起同行，他們攜手共同為小天使們打造一段充滿愛心、熱情和關懷、難忘的回憶，讓他們在歡笑聲中感受到生活的溫暖及關愛與支持，所有小朋友都是第1次到樂園玩耍，還在園區中享用恐龍餐。

周君綾說，這是一場充滿愛心、熱情和關懷的旅行，除了感謝各單位贊助外，她也給每位小天使200元小紅包，讓小天使入園可以妥善使用，有小朋友暖心寫下感謝信，感謝善心人士，為他們創造這段美好的時光，也期盼這場夢想之旅，能成為每個孩子記憶中充滿愛與快樂的難忘經歷。