「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於1/27在愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場！高雄市長陳其邁23日在市政會議上首次公開20秒由黃色小鴨帶大家一覽高雄港灣「2024冬日遊樂園」動畫影片，並邀請民眾1/27上午10時30分一同來高雄愛河灣，欣賞雙鴨進港開幕秀，親眼目睹黃色小鴨遊進愛河灣的可愛畫面，感受高雄冬日遊樂園的歡笑與魅力。

陳其邁表示，黃色小鴨將於1月27日重磅回歸，今年特別邀來2隻黃色小鴨，希望帶給市民雙倍的歡樂與療癒；同時，今年市府也特別和臺灣港務公司合作，讓新開放的16-18號碼頭化身為療癒的大型氣模藝術品展場，以及大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施和美味餐飲市集的碼頭樂園；除餐飲市集外，所有設施及表演皆為免費。為迎接黃色小鴨到來，市府各局處同步辦理多項活動，包括鴨寶爬爬GO寶寶爬行趣味遊戲、港快跑鴨、愛河創意自力造筏、SUP、獨木舟體驗、Yabi!幼兒PUSH BIKE滑步車賽、兒童劇團、馬戲等藝文表演等，周周都有精彩活動，絕對讓大家意猶未盡。

「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於1/27在愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場！周周精彩活動不間斷（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳充說明本次動畫主視覺特別以藍色和小鴨的黃色做為主色調，營造出高雄冬日陽光下溫暖的港灣景象。畫面由黃色角落的圓形笑臉以吹氣球的意象為開端，帶出黃色小鴨在城市中漫遊，帶領大家瀏覽高雄愛河港灣週邊建物景致；搭配16-18號碼頭觀光休閒遊樂設施，結合城市運輸的「高雄環狀輕軌」，藉此突顯巨大卻又超萌的可愛小鴨，傳達高雄溫暖、療癒的城市氛圍。

文化局王文翠局長指出，活動期間除有療癒森林大型充氣藝術裝置作品外，也搭配精彩的表演節目。開幕日(1/27)特別邀請紙風車劇團於17號碼頭（輕軌旅運中心站）演出「雞城故事」；活動期間每個周末及農曆年初一至初五15:00-21:00，於17-18號碼頭的「親子劇場」也有安排2場兒童戲劇演出，以及精采的馬戲與互動體驗表演，同時結合高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心燈光秀，相信可帶給大家不一樣的藝文饗宴。另青年局也辦理「鴨寶爬爬GO」寶寶爬行趣味遊戲、港快跑鴨活動，運發局辦理「愛河創意自力造筏」、SUP、獨木舟體驗、「Yabi!幼兒PUSH BIKE」滑步車賽等活動，讓整個黃色小鴨展出和過年期間，民眾都有滿滿的活動可以參加。

為了配合活動舉辦，愛河灣周邊道路每日15-22時（1/27開幕日9-22時）實施交通管制，包含愛河灣西岸（公園路以南、七賢路以東）、東岸（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路（居民、公車除外），並視需要機動擴大管制；交通局呼籲市民多加利用捷運、輕軌、公車等公共運輸前往，快速又便利。