衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮指出，「亂經」的婦女通常氣血兩虛，難以受孕，因此若有亂經的情況，最好要好好調理，才能提高受孕機率。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

女性經期的經血量正常值應該在5到80cc之間，不過彰化42歲的陳姓婦女，每次來月經都會大量出血，嚴重到血紅素掉到瀕臨休克，多次急診輸血續命，後來求診衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮，以中藥補氣及止血，3個月後經血已回復到正常量。

陳姓婦人曾患有子宮肌腺症，1年多前經手術治療恢復，但從半年多前開始，每次月經來都很痛，還有超大血量，衛生棉也吸不了，每小時換1片都來不及，時間還都長達2周才結束，幾乎整個月都在經期，常常掛急診輸血才好轉。

黃鋒榮指出，陳婦急診的血紅素多次只有4至5g／dl，比起女性正常值的12～16g／dl低很多，幾乎瀕臨休克的狀態，嚴重到曾輸血1500cc才穩定狀況，他指出這類被稱為「亂經」的患者大都氣血兩虛，可以用中藥補氣止血調理。

黃鋒榮說，陳女經過2個月的服藥，已轉變成1個月來1次月經，3個月後經血回復到正常量，其月經量大主因是氣不攝血，氣再隨血流失，氣越虛越無法攝血，造成惡性循環，其根據行經期、經後期、經間排卵期、經前期等不同時期的生理特性，選用適合的藥物，調整身體陰陽氣血的平衡。

黃鋒榮還說，經前期及行經期以不同程度的止血為主，通常能用荊介炭散、仙鶴草、旱蓮草等中藥加減調配，經間排卵期及經後期則以補氣為主，用補中益氣、聖癒湯為主加減調配，「亂經」的婦女通常氣血兩虛，難以受孕，因此若有亂經的情況，最好要好好調理，才能提高受孕機率。