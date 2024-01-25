不少女生在月經來潮前一周，情緒會變得敏感，容易因一點小事就心煩氣燥，這些可能都是「經前症候群」的表現，營養師彭逸珊整理出6種方法，教女性朋友透過飲食甩掉這種「月月煩」，特別提醒經前要少吃甜食，因為這會造成身體發炎，不建議食用。

彭逸珊在臉書粉專《愛健康營養師 珊珊》發文表示，焦慮、沮喪、爆吃，是許多女性月事來潮前必經的過程，而這些期前的情緒不穩、腹部悶痛、愛吃東西 等等狀況統稱為經前症候群，這是由於雌激素、黃體酮等荷爾蒙波動大，使得部分族群有經前症候群的症狀。

彭逸珊幫女性們整理6種方法來緩解每月一次的惱人問題，當然飲食調整需要一段時間才能看到效果，彭逸珊建議女性朋友們不妨從日常做起，假以時日一定可以感受到身體給的回饋。這六招緩解經前症候群的方法如下

■高抗氧化飲食：利用植化素幫助體內抗發炎，減輕壓力荷爾蒙分泌。推薦食物：各色蔬菜、水果皆可。

食用新鮮蔬果有助體內抗發炎，減輕壓力賀爾蒙分泌。（圖：shutterstock/達志）

■補充omega-3脂肪酸：幫助平衡過多的omega-6脂肪酸，降低發炎狀況。推薦食物：鯖魚、秋刀魚、鮭魚、白帶魚等。

■舒緩運動：幫助緩解緊張情緒與壓力，也對放鬆緊繃肌肉有幫助。推薦運動：瑜珈、散步、拉筋等

■減少精緻糖：雖然可以短暫提供愉悅感，但會影響血糖、造成身體發炎，不建議食用。

■礦物質鈣：幫助穩定肌肉與神經感應性，也能緩解焦慮情緒。推薦食物：鮮奶、小魚乾、優格、豆乾、板豆腐、莧菜、芥蘭菜等

■礦物質鎂：可以幫助緩解焦慮、降低偏頭痛與經痛的狀況。推薦食物：腰果、杏仁、菠菜、薏仁等