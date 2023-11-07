顏姓男子在海線地區灑落鐵釘，民眾發現拾獲，讓警方掌握顏犯罪證物。（清水警分局提供／張妍溱台中傳真）

44歲顏姓男子因涉嫌在台中市海線地區道路撒鐵釘案，多車車輪遭刺破，引發社會關注，顏男在今天（7日）於宜蘭落網，新聞曝光後，警方稱顏長相斯文卻犯案，原估5名受害者，不排除增加；警說，被害者可經警方核對證物、行車紀錄器時間確實吻合後，附帶民事求償。

記者接獲被害者爆料稱，他當天開車行經梧棲區中央路一段，當時車速不快僅40，但突然聽到「啪、啪...」聲音，輪胎上疑有異物，他下車查看發現，輪胎竟沾上好幾支鐵釘。

撒鐵釘在路上的行為，真的很沒道德，大家議論紛紛，海線道路寬廣、車速較快、出了事誰負責？讓民眾大罵「害人害己」，受害者更表示要向顏男提出求償。

警方驚訝說，目前無業的顏男長相很斯文，情緒卻很不穩定，也因個性問題不與家人同住，自己獨居在外，落網時面無表情，但配合警方調查，坦承犯行，透露找工作賺錢，願意賠償被害人。

顏男落網後向警方坦承，因自己「情緒不穩」才犯案，在五金行前後花了2千元購買鐵釘，自11月1日開車自大雅區九天玄女廟山區開始撒，沿途經沙鹿、梧棲、清水，共計撒釘3天。

清水警分局指出，顏嫌3日開車到台北，4日至宜蘭參加進香活動，5日凌晨因酒駕被宜蘭警方查獲，車牌當場被吊扣，持續在冬山鄉附近出沒，直到7日在宜蘭落網，因妨害人車通行，警方依公共危險罪移送。