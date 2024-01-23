英國約克公爵夫人、安德魯王子前妻莎拉．佛格森（Sarah Ferguson）21日宣布罹患「黑色素細胞癌」，對此，醫師表示，「黑色素細胞癌」是致死率最高皮膚癌，與西方人好發臉部等陽光曝曬處不同，亞洲人病兆常位於手掌與腳底，曾有患者是因腳底痣上傷口不會好而被確診，提醒民眾除可透過「ABCDE」法自我檢視痣的變化，另若痣上有久未癒合的潰瘍，更要格外留心。

英國約克公爵夫人莎拉．佛格森（Sarah Ferguson）罹患黑色素細胞癌（malignant melanoma）。（資料照／美聯社）

高雄長庚醫學美容中心主任暨皮膚科醫師黃麗珊表示，「黑色素細胞癌」是一種惡性的皮膚癌，也是皮膚癌中致死率最高的一種腫瘤，一旦發生轉移，有可能如行駛於「高速公路」般快速，迅速轉移到腦部等遠端臟器，造成突發性腦內出血而死亡。

黃麗珊表示，相較於西方白種人罹患「黑色素細胞癌」，病兆是位於臉部等陽光曝曬到的部位，國人等亞洲人病兆則常是位於手掌、腳底等陽光照不到之處，也因此其成因，除目前已知的紫外線傷害導致外，還有許多成因不明。

黃麗珊說，她曾收治一名40多歲的男子，主訴右腳底上有顆2乘以1公分的痣，顏色咖啡偏黑，痣中央處的皮膚卻有一個小破洞，有些刺刺痛痛的，想了解為什麼痣上的傷口不會好？她一看這個患者所說的「痣」，其實邊緣並不規則、顏色不均勻，病理切片後果真證實她的臆測，正是「黑色素細胞癌」。

醫師呼籲民眾留意身上的痣是否有邊緣不規則、色澤不均勻的變化。（示意圖，圖：Shutterstock／達志）

黃麗珊說，黑色素細胞癌對化療、放療反應並不十分良好，如果能早期發現，盡可能以手術清除病兆最好，而手術前醫生會安排病人做正子掃描，以了解癌細胞是否轉移。

要預防黑色素細胞癌，黃麗珊表示，最好從小養成防曬的習慣，另要盡可能提早發現病兆與就醫，才能得到較好預後，建議民眾可採用醫界認同的「ABCDE」檢查法，檢視自己的痣是否有改變，還有若痣上有久未癒合的傷口，也要格外留心黑色素細胞癌的可能性。

ABCDE檢查法如下

A指的是觀察痣的形狀是否不對稱（Asymmetrical），一般正常的痣形狀較均勻，黑色素細胞癌的痣可能較不均勻，左右可能是不同形狀。

B指的是觀察痣的邊緣（Border），黑色素細胞癌可能有較不規則的邊緣，呈現模糊或鋸齒狀。

C是觀察痣的顏色（Color）。黑色素細胞癌可能呈現1種以上色調，可能呈現黑色、棕色或粉色。

D是查看痣的直徑（Diameter）或寬度，多數的直徑會超過0.6公分；正常痣的大小約為鉛筆的筆尖寬，或更小。

E是定期觀察痣是否不斷變化（Evolving），包括觀察大小、形狀或顏色是否改變，有些甚至會開始流血、癢；正常的痣則會保持相同大小、顏色、形狀。