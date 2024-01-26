肝膽腸胃科醫師王愛軍在聽診時，發現陳姓果農的心臟有異常雜音。（彰化基督教醫院提供／孫英哲彰化傳真）

彰化1名68歲的陳姓果農，去年底因發燒就診，本以為是感冒，然近日他突又發燒40度，且有寒顫、低血壓等狀況，並感到食慾喪失及全身無力，經詳細看診，被發現其心臟有異常雜音，進一步檢出罹患致死率近四成的感染性心內膜炎，幸好在進行微創二尖瓣人工瓣膜置換術後，症狀獲得控制。

陳姓果農去年底因發燒誤以為感冒而求診，近兩日突發高燒40度、寒顫、低血壓、食慾喪失和全身無力而再度就診。肝膽腸胃科醫師王愛軍安排腹部超音波，雖未見異常，但聽診後發現其有收縮期心臟雜音，研判絕非是普通感冒，懷疑心臟有感染，要求其趕快前往彰化基督教醫院就診。

當時陳姓果農到彰基急診室後，因為已吃了退燒藥，到急診時並無發燒，生命徵象穩定，不過，他出現出冷汗淋漓、濕冷的詭異狀態，初步檢查顯示嚴重敗血症的跡象，隨時有休克的風險，同時伴隨著心肌酵素升高，表示心臟正處於缺氧狀態。

陳姓果農隨即被宣告病危，送入加護病房。在馬拉松式的照護下，緊急心臟超音波檢查揭示二尖瓣的嚴重閉鎖不全，血液培養不到8小時就長出金黃色葡萄球菌，顯示心臟深受感染，讓醫療團隊震驚不已。彰基心臟外科主任醫師陳映澄緊急會診後，決定進行微創二尖瓣人工瓣膜置換術。

陳映澄表示，手術過程中，在患者心臟瓣膜的深處發現化膿和細菌贅生物，幸好手術成功，患者不僅在1天後順利拔管，更在短短一周內轉入普通病房，經過完整的抗生素治療後，1個月後出院回歸正常生活。

彰基指出，感染性心內膜炎是罕見致命的嚴重疾病，每年每10萬人中僅3到10例，若未治療致死率會高達40％， 90％的病人就像感冒一樣，發燒、肌肉痠痛、食慾降低，但此疾病不緊急治療會進展成為心臟衰竭、心臟瓣膜結構損壞和血管栓塞、脾臟功能缺損等併發症而致死，盡早診斷和有效的治療相當重要。