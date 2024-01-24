全台仍籠罩在寒流低溫中，彰化縣昨晚到今天早上共37人緊急送醫，其中5人OHCA（到院心肺功能停止），由醫院全力搶救。彰化縣消防局提醒，寒流過境期間應特別注意保暖，尤其是家中有長者或幼童，更應特別留意。

消防局統計，1月23日下午5點到24日早上8點期間，彰化縣有37件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有5人心跳驟停，到院前無呼吸心跳。

這5名OHCA患者到院後由院全力搶救，其中4名女性、1名男性，年齡最大的是芳苑鄉1名88歲老婦，年紀最輕的則是埔心鄉的1名50歲婦人，而這人5人的送醫時間有4人是在傍晚5點至6點間，另1人則為深夜11點多。

消防局強調，OHCA案件代表救護人員出勤時，患者處於無心跳及呼吸狀態，不代表為猝死案件，且患者送醫後急救亦有極高的機率恢復心跳及呼吸；此外，OHCA發生原因應由醫師判定，該局無法確認其OHCA發生原因。