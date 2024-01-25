天冷新冠、流感病例也暴增，高雄小港醫院急診部主任劉耀華主任表示，與上個月相較，新冠肺炎與流感病例明顯增加2成，「來急診的有一半都發著高燒」，其中一名60多歲的男子，在急診快篩是新冠肺炎，當時他還能說自己有多不舒服，接著意識漸漸不清，6個小時後，他的肺葉全白，來不及收治住院就死亡。

「流感與新冠病人真的非常多。」劉耀華表示，該院一天可收治約150名至180名患者，其中有一半患者都發燒，發燒的病人裡，又有約4成不是染流感就是新冠肺炎，老少都有，還有一家多口染病。

劉耀華說，上述60多歲的男子，是由家人陪同到急診就醫，男子發著高燒、說話有點喘，但還條理清楚，說自己咳嗽又倦怠，很不舒服，經做快篩是證實是感染新冠肺炎，隨即安排男子做一系列檢查，並請家屬去幫男子辦住院手續。

劉耀華說，男子在急診室等待住院病房期間，意識開始陷入混沌，醫護人員安排他做胸部X光檢查，肺葉全部白掉，接著他出現喘吁與陷入昏迷，醫護人員趕緊進行急救，竟已回天乏術，「從他進入急診還能說話到死亡，只有短短6個小時，病情又快又猛。」

除了新冠肺炎病人多外，劉耀華指，流感病人也不少，個個都發高燒，其中一名3歲女童，高燒逾攝氏40度，燒到意識不清、手腳抽搐，而抱著她來就的媽媽也發著高燒，母女兩人一快篩證實都染上流感。

劉耀華表示，疫情解封後，很多人出入公共場所都不戴口罩，在這個冬天病毒齊發的時刻，體弱者東摸西摸，再摸口鼻很可能就染病，提醒戴口罩，不僅可降低生病的機會，還能保暖，避免直接吸入冷口氣。