新北市某公立托育中心一名11月大男嬰因哭泣，淚水浸濕口罩，沾黏口鼻導致窒息死亡，台灣兒科醫學會監事林應然表示，1歲以下的孩子呼吸很弱，口罩戴太緊可能會造成呼吸急促，若口罩變濕還有窒息風險，強調做好環境消毒、通風，比戴口罩更重要。

據《TVBS》報導，林應然指出，1歲以下嬰兒的呼吸肌肉及肌肉橫膈膜，還沒有辦法有力氣呼吸，尤其是新生兒肺活量很小，1分鐘呼吸僅40至60下 ，若口罩戴太緊會造成呼吸急促，此時口罩若又沾有鼻涕及眼淚，氣孔被蓋住無法呼吸，就會造成窒息。

林應然表示，窒息風險比感冒更嚴重，因此托嬰中心或幼兒園等，都不該強制孩子戴口罩，做好環境消毒、通風更重要。至於何時該戴口罩，林應然建議，出入高風險公共場域，如醫療院所就需要戴，但前提是家長必須注意孩子的狀況，才能避免憾事發生。

疾管署發言人羅一鈞表示，去年3月6日已解除校園室內口罩令，包括各級學校、幼兒園、課後照護中心、補習班等，其後也從未恢復托嬰中心口罩令，目前維持口罩規定的機構只有醫療院所、一般護理之家、老人福利機構等。