許多人都會趁著年假安排出國旅遊，但飛機上的餐點，可能會打亂原有的減重規劃，對此，醫師表示，飛機餐點對於減重者來說，確實是不太OK，但只要能把握4個進食的技巧，尤其是減少攝取澱粉，並不碰含糖飲料，就可避免變胖，並能保留一點熱量給甜點。

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書粉專PO文，指單純從飲食的角度來看，自己吃過的飛機餐，的確是不太OK，畢竟飛機餐本來就不是為了減肥而設計的，難怪許多減重者在出國之前都很焦慮，不知在飛機上要怎麼吃比較好？其實以他而言，在飛機上就會注意下列4點進食技巧。

■盡可能滿足蛋白質需求：飛機餐上面的豆魚蛋肉類，他會照單全收。因為如果不吃，蛋白質攝取量鐵定會太少，優格也是難得一見的好食物，一定要吃。

■酌量攝取碳水化合物：他一定將飛機餐上的蔬菜和水果吃光光，畢竟飛機上的水果通常不會超過1份，膳食纖維只怕攝取太少，絕對不怕攝取過多。

■斟酌攝取澱粉類：比如米飯、麵條、麵包等，可能會吃個一半就好，因為在飛機上沒有大量的身體活動，不需要吃那麼多澱粉，但是不吃的話又會餓肚子，所以斟酌攝取量最好。

■保留一點熱量給享樂：例如巧克力蛋糕，他會吃一半、或者全吃掉，因為吃了很爽，但這樣熱量不會太高嗎？當然會，所以要減少其他澱粉類的攝取，才能兼顧享樂以及熱量平衡。或者那種附贈的小包堅果，自己也會吃，但是剔除裡面比較不健康的油炸小餅乾。

至於飲料的部分，蔡明劼建議以無糖咖啡或者紅茶為主，畢竟含糖飲料毫無營養價值，不要浪費熱量在這邊，另別忘記提醒自己多喝水，雖然起身上廁所有點麻煩，但是減少久坐、起來活動筋骨也很重要。

最後，蔡明劼強調，飛機餐本來就不是為減肥而設計，但起碼注意上述小細節就能避免變胖。如果真的非常在意均衡飲食，那就應該「預先做好準備」，在機場買好自己要吃的蔬果、蛋白質等，帶到飛機上面吃。