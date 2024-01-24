高雄一名女大生日前大啖火鍋後，突然覺得腰好痛，還解出血尿，嚇到快去掛急診，當時她已高燒近40度、全身無力，經檢查原來是輸尿管卡了結石，在收治住院治療與取出結石後才康復，醫師表示，泌尿道結石好發於體態豐腴者，想要預防有七招，建議一定要做。

收治病例的義大醫院泌尿外科主治醫師黃維倫表示，一般來說泌尿道結石，多是指腎結石，若結石小小顆的，患者通常沒有感覺，等到結石變大，或掉落到下方的輸尿管，即可能造成如上述女大生般，出現腰痛、血尿、發燒感染等症狀，若延遲治療，甚至可能併發敗血症，危及生命。

要預防泌尿道結石，黃維倫也在臉書U and泌的鳥醫師．黃維倫，發享遠離泌尿道結石七招數，學會了就可以跟尿道結石說掰掰囉。

多喝水可以幫助尿液中的鈣、草酸鹽和其他礦物質溶解，減少結石的形成。（示意圖／Shutterstock／達志）

■招數一喝水、喝水多喝水：喝足夠的水可以幫助尿液中的鈣、草酸鹽和其他礦物質溶解，減少結石的形成，飲水的時機需分散，避免短時間大量飲水，並適當補充電解質

建議每日飲用2.5公升至3公升的水，尿量維持2至2.5公升，若於燥熱或大量運動時，應額外多補充水分

■招數二─肉別吃太多：高蛋白飲食會增加尿中的鈣和尿酸，並減少尿中檸檬酸濃度，增加結石形成的風險，每人每天蛋白質攝入量應在每公斤0.8至1公克左右。一位60公斤的成年人，每天建議攝取48至60公克的蛋白質，大約是2至3塊雞胸肉的量

每100公克蛋白質含量，約等同於牛肉26公克，羊肉25公克，豬肉21公克，或魚肉20公克。

鈣質是骨骼健康所必須，建議成人每天攝取1至1.2公克的鈣，約4杯300C.C.牛奶量。（示意圖／Shutterstock／達志）

■招數三─避免吃重鹹：攝入過多的納會增加尿中鈣濃度，可能增加結石的風險，建議成人食鹽攝取量在4公克至5公克（鈉離子1600至2000毫克）。

大部分人很難精算食鹽的攝取量，所以建議這樣調整飲食，減少沾醬攝取、多吃原形食物、選擇低納食物、減少餐廳用餐、自己烹飪餐點與注意食品標示。

■招數四─適度補充鈣離子：鈣質是骨骼健康所必須，雖說攝取過多的鈣可能增加結石風險，但若鈣不夠，反倒會增加草酸的吸收，反而增加結石的風險，因此依然要保持適度鈣離子攝取，建議成人每天攝取1至1.2公克的鈣，約4杯300C.C.牛奶量。

每100公克鈣含量。約等同於小魚乾2.2公克，黑芝麻1.5公克，蝦米1.1公克，起司0.6公克，鮮乳0.1公克，豆漿0.12公克。

■招數五─剛剛好的維生素：維生素雖是不可或缺的，但攝入過量的維生素C或D都會增加結石的風險，建議成人每日攝取維生素C100毫克，大約是一顆芭樂的量，而維生素D建議每日400IU。

每100公克維生素C含量。一顆芭樂100毫克，奇異果90毫克，香吉士75毫克，草莓70毫克，柳丁40毫克，檸檬34毫克。

蔬果中的檸檬酸可降低尿液的酸性，減少結石的形成。（示意圖／Shutterstock／達志）

■招數六─多吃蔬果均衡飲食：蔬果含有豐定的水份與纖維素，能夠促進新陳代謝和排泄功能，蔬果中的檸檬酸可降低尿液的酸性，減少結石的形成，許多研究也顯示，攝取豐富的蔬果類可以降低腎結石的風險。

■招數七─別偷懶要運動：肥胖和體重過重是罹患腎結石的風險因素，運動有助提高身新陳代謝和血液循環，促進毒素的代謝與排泄，也可以幫助細小的結石排出。