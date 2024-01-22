台中49歲謝小姐，到醫院檢察發現腎臟有1顆約1公分的結石，她嘗試體外震波及一般輸尿管鏡手術，但頑強結石「震不碎」，最後施作可彎曲的「軟式輸尿管鏡」手術，將「頑石」取出，術後1個多月，發炎症狀消失，恢復良好。

謝小姐表示，由於家裡開工廠，身為「闆娘」的她，經常忙於工作而忘了喝水，去年9月她開始出現發燒、噁心、血尿及下背遽烈疼痛等症狀，就醫後才發現是1顆不到1公分的腎臟結石作怪。

謝小姐說，期間她做過「體外震波」與「內視鏡手術」，卻都難以處理結石問題，還會移動至腎臟內部而「夾不出」，讓她很恐慌，在醫院建議下，施做可彎曲的「軟式輸尿管鏡」手術。

光田綜合醫院泌尿科醫師丁原田說，因謝小姐的結石位置較高，且介於腎臟與輸尿管間，石頭容易在2邊跑來跑去，難以定位，當結石又跑回腎臟深處時，一般的內視鏡就會「夾不出」。

丁原田指出，若患者不想切開腎臟捱1刀，建議施做可彎曲的「軟式輸尿管鏡」手術，讓內視鏡一路從輸尿管深入腎臟，無論結石在輸尿管或腎臟內部，都能夾出解決病灶。

丁原田表示，以往在患者背後開個小洞，從皮膚進入腎臟去取石，不但疼痛，術後需1周左右恢復時間；但軟式輸尿管從尿管進入，術後只需休養2天，時間較短。

丁原田提醒，想預防泌尿系統結石，平時一定要多喝水，不憋尿，飲食盡量少鹽清淡，才不會養出「頑石」；而當出現劇烈腰痛、噁心發燒時，也不要強忍，立即就醫，才不會讓結石破壞泌尿系統健康。