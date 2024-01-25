新北市新莊區年僅11月大的男嬰日前因公托中心的疏忽，竟被口罩「活活悶死」，醫生判定腦死，男嬰父母傷痛欲絕，同意器捐愛兒心臟，遺愛人間，不過因全台沒有配對到這麼小的患者需要心臟，所以最後決定保留兒子完整的遺體，會將兒子所有的尿布、奶粉以兒子的名義捐出，幫助有需要的家庭。

華視主播轉述，男嬰爸媽因今（25）日要到醫院調閱病歷，準備後續相關事宜，會按照司法相驗程序，解剖遺體，釐清死因。由於先前男嬰爸媽同意捐出兒子心臟，因全台沒有配對到年幼患者需要心臟，所以最後保留完整的遺體，會以兒子名義捐出所有尿布及奶粉。

主播臉書發文指出，男嬰的爸爸媽媽是很平凡善良的人，當趕到醫院，看到男嬰媽媽哭腫的雙眼充滿無助，男嬰小小脆弱的身體已經承受許多搶救的措施，令人不捨！爸爸只能求神拜佛，跪求奇蹟。但男嬰終究沒撐過來，醫生判定腦死。

主播寫道，夫妻倆求子8、9年好不容易懷上孩子，媽媽已經高齡，打了許多針，冒著身體風險生下男嬰，他長得白胖可愛健康也很乖，是個米其林寶寶。他們緊緊擁抱著男嬰告別。

主播說，夫妻倆在悲痛中決定讓他們的案例公開，要大家注意小小孩被口罩悶住的風險、也要托育業者全面的檢討。盼大家記住這個事件，別讓他又成為一個沉默的嬰幼兒死亡案例。