華視主播林彥汝昨(23)日晚間在臉書發出一篇貼文，指出朋友姊姊11個月大的男嬰送去公托，沒想到疑因照顧員老師的疏失，導致孩子被浸濕的口罩活活悶死，事發過過因男嬰不喜歡戴口罩便自行拿下，公托的老師發現後，便重新幫男嬰戴上口罩，沒想到，男嬰因為哭鬧，導致口罩被浸濕，黏貼在臉上，但老師卻沒發現男嬰在求救，而錯失了救援機會。

男嬰的父親悲傷表示，孩子「求救」的過程中都有老師經過，但卻沒有老師警覺孩子異常的趴跪姿勢，若當時有幫孩子翻身，或許就有救了，他表示，由於最近各種感冒流行，公托中心要求家長配合讓孩子戴口罩，但他也曾和老師提醒「孩子不喜歡戴，也在家嘗試幫戴，但依然被自行脫掉」，他也質疑，中心裡也有很多孩子沒有戴口罩，不明白為什麼一定要強迫自己的小孩戴。

男嬰的母親也表示，和丈夫結婚後，沒有做任何避孕，但始終沒有小孩，為了求子，她長期吃中藥調身體，也多次看婦產科，配合醫生的方法，好不容易等了8、9年，終於盼來孩子，沒想到僅相處了11個多月就離世，讓她很不捨「很不容易才有這個小孩的」，而且「好不容易下下週就要抓周了，也快過年了，結果發生這種事」。

新北社會局回應，第一時間已接獲托嬰中心通報，對此不幸事件深感遺憾與傷痛，目前正全力協助家屬善後，發生原因靜待醫院及司法單位調查釐清。

社會局副局長許秀能表示，由於近期氣候轉涼，幼兒各式呼吸道疾病增加，進入高峰流行期，中心告知家長讓幼兒戴上口罩，以避免交叉感染，保護幼兒健康。

許秀能表示，目前司法單位已進行調查，以釐清事發原因，社會局會持續陪伴關心家長，提供任何需要的協助，對於事發的托育中心，也會在司法調查後，依相關法規裁處。