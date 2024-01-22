專門研究二二八事件的學者張若彤近日對於《廖駿業營長南市手記》一書，在臉書發表5000字感言，認為「現在二二八事件紀念基金會的主事者，他們試圖在淡化事件中外省人受難的嚴重程度」。

淡化外省人受難的方法，張若彤指出，一種是盡可能地嚴格計算外省人的受害人數，且盡可能地擴大計算本省人受害人數。一種是聲稱幾個駭人聽聞的案件均為官方捏造，例如劉青山被割耳鼻案、長官公署嬰兒頭案。

張若彤直言，此種做法的目的就是，合理化他們的立場，認為在政治上天真無邪的台灣人，只是和平地訴求改革與訴求自治這麼正當且卑微的立場，卻低估了中國政治文化的低劣與複雜度，遭到鋪天蓋地的宣傳抹黑，與無情的軍事鎮壓。

張若彤認為，這樣可以藉此悲情化自身的歷史，正當化後來的二二八平反，再到轉型正義，並能從根妖魔化並否定國民黨在台的統治，更能連結到現在的抗中保台。

張若彤強調，淡化外省人受難程度，無法繞過的一個問題，就是如果台灣民眾（張說，講「暴民」這些人會生氣）真的那樣和平，則二二八事件中，為什麼有那麼多的外省公教人員、眷屬，逃往軍事機關避難？