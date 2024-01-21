幾年前討論比特幣期貨ETF，都還是區塊鏈新創公司主導，但如今比特幣現貨ETF的發行商，竟然是貝萊德、富達、景順、富蘭克林等資產管理巨頭，背後的意義是什麼？

「終於等到這一天！」1月10日，美國證監會（SEC）通過11檔比特幣現貨ETF，以比特幣作為家族基金重要的價值儲存戰略的研山資本負責人劉禧，興奮地和家人一起開香檳慶祝。

根據《財訊》雙週刊報導，還不到30歲的劉禧，從學生時代就開始接觸比特幣，畢業後在紐約的家族辦公室和加密貨幣對沖基金工作後，相信「總量有限」、「軌跡透明」、「點對點直接交易」的比特幣，具有「數位黃金」的價值，應作為資產配置的重要一環。因此，從2020年、比特幣約在6、7千美元價位，他就利用家族資金持續買入進行資產轉型。

掛牌首日強吸金 次日修正

即使經歷了2021年的大牛市與2022年大熊市洗刷，仍長抱至今，而且只看好比特幣，沒有因ICO（首次代幣發行）、「迷因幣」或NFT（非同值化代幣）熱潮所動搖，至今資產已經翻了好幾番。

據倫敦證交所數據，11日掛牌首日，這11檔ETF即吸金46億美元，但隔日就修正了10%以上，比特幣也跌了一波；反而是ETH、ARB等以太坊相關幣種漲幅較大，主要因為市場期待以太坊ETF也能帶來一波補漲行情。

但劉禧認為，過去1年加密貨幣圈與政府監管單位的數度交手，包括灰度打贏美國證監會、資產管理龍頭貝萊德躋身首批申請比特幣ETF之列，將對資產管理造成重大變革。

《財訊》雙週刊指出，比特幣透過ETF上市掛牌，就像公司上市，能解決反洗錢、託管和流動性等問題，從而促使數十億美元的零售和機構投資資金流入比特幣。再加上，今年4月比特幣即將減半，在籌碼有確切支撐之下，比特幣未來波動仍可能劇烈，但長期潛力十足。

然而，台灣主管機關和投資人對加密貨幣仍相當警戒，金管會更直言：台灣境內無法發行。不僅因為FTX惡意破產餘波蕩漾，台灣本土加密貨幣交易所也還在爆雷，1月4日ACE王牌交易所遭檢調搜索逮捕，多數人仍認為，數位資產更像是投機，而不是投資。

但不可否認的是，年輕、重度數位使用者已愈來愈能接受比特幣，現貨ETF又比先前已掛牌的比特幣期貨ETF更穩健，更貼近現貨價格。

由於這11檔ETF已在美國交易所掛牌了，如果不想透過海外可疑管道投資，只要有在台灣的證券商開複委託帳戶的投資人，就能用複委託下單。…（本文出自《財訊