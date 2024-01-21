台中市夢想三級棒球協進會，於21日在豐原區大湳慈興宮舉行「親子棒球運動嘉年華暨高中棒球隊招生資訊博覽會」，讓親子能夠體驗棒球魅。（照片由讀者提供）

台中市夢想三級棒球協進會，於21日在豐原區大湳慈興宮舉行「親子棒球運動嘉年華暨高中棒球隊招生資訊博覽會」，除讓親子能夠體驗棒球魅力外，並結合Basepara貝思沛拉棒球學校合作，藉由運科協助想要進入高中球隊的孩子，更瞭解自己的優缺點，提昇運動表現，減少運動傷害，增加球隊整體競爭力。

「一、二、三，打擊出去」！夢想三級棒球協會於豐原大湳慈興宮舉辦「親子棒球運動嘉年華暨高中棒球隊招生資訊博覽會」，吸引許多熱愛打棒球以及國中棒球學子參與。

台中市夢想三級棒球協會理事長林琦閔表示，活動邁入第二年，獲得各界的幫助，讓更多人可藉此參與，亦期待藉由多方資源，包含運科、運動防護、器材介紹等，幫助熱愛打棒球的孩子們，夢想飛揚、築夢踏實。

活動包含科技棒球VR體驗、九宮格投準、樂樂棒球T座試打、台中慈濟醫院運動傷害防治諮詢、東海大學與魔技運動的學生體質及運動傷害風險檢測、草野根工作坊的手套基礎保養與維修、佐Enter炸裂特區的品牌棒球試打等，豐富的活動內容讓參加者大呼超值。

透過美國職棒大聯盟（MLB）等級的科技儀器設備，「Rapsodo運科儀器檢測與諮詢」，為學子進行投手及打擊檢測，並進一步運用科學數據解讀，深入提供學子關於投球及打擊機制、動力鍊優缺點查核、身體素質水平等分析，讓教練及學子們更全面地了解棒球運科執行應用方式，分析數據，提供未來想進入職業球隊，提供更精準的數據資料。

豐原大湳慈興宮主委張銘凱表示，豐原一直都有很不錯的三級棒球，包括豐田國小、豐陽國中等，都曾創下佳績，期待能夠協助孩子們發展。而長期關心基層棒球發展的社皮里長涂力旋說，當前的棒球已發展成為產業鏈，包括運科、管理、防護、行銷、媒體、球探、翻譯、後勤等等，都超乎大家的想像，所以透過這類型的嘉年華，讓喜歡棒球的孩子都能瞭解棒球不僅僅是棒球。

參與的林先生表示，自己的孩子有期待進入高中棒球隊，台中慈濟醫院、專職運動傷害的魔技運動、收穫良多，讓孩子持續的往夢想前進。