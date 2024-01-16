Seagull Hilariously Stops Play During Tense Game! | Australian Open 2024（Australian Open TV）

澳網的男單比賽出現一位不速之客，提姆（Dominic Thiem）與阿里亞辛（Felix Auger Aliassime）的賽事中途，一隻海鷗飛到場內撿東西吃。當時阿里亞辛準備發球，海鷗不巧就停在發球區上，從重播特寫鏡頭看來，地上有一隻蟲，被海鷗叼走了，但牠吃完了又捨不得走，在場內盤旋，現場擔心牠拉一泡屎下來，廣播宣布賽事暫停。

觀眾顯然都很高興，歡呼看著海鷗展翅翱翔，只是兩位選手可能因為身體冷掉有點不爽。兩人大戰五盤，阿里亞辛6-3、7-5、6-7、5-7、6-3艱苦獲勝。海鷗出現在第四盤，當時阿里亞辛已經被破發，這分只是要保發，被海鷗一鬧結果他又輸掉第四盤，被迫進入決勝盤。

兩人的賽場是比較大型的瑪格寇特球場，不知是否同一隻海鷗，在3號球場的第24種子史特魯夫（Jan-Lennard Struff）與地主選手土方凜輝也遭到海鷗鬧場，而且還是決勝盤搶7的賽末點！史特魯夫最後拿下這一點，在五盤大戰艱苦勝出。

海鷗是雜食性，還能吃腐肉，覓食範圍廣，也不怕人，加上有翅膀不用買票，成為常見的鬧場動物。廣大的棒球場也是災區之一，大聯盟比賽曾有海鷗被平飛球擊落，干擾外野手接球而成為再見安打的慘劇。