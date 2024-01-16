希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）很可能打出了今年澳網最佳好球，他首輪對戰德國柏格斯（Zizou Bergs），以5-7、6-1、6-1、6-3大戰四盤獲勝，他在第二盤的破發點打出驚天一擊，全場觀眾，甚至對手柏格斯也摀著嘴不敢置信。

柏格斯發球之後，兩人在底線對打了幾球，柏格斯上網截住一顆穿越球，他緊急撲救打成了強力後旋球，著地之後又彈回自己的場地，沒想到西西帕斯來得飛快，衝到網前一記對角扣殺拿下破發點！簡直是把網球當成桌球在打了。

西西帕斯擊球的一瞬間，那球是位於柏格斯的場地，西西帕斯球拍不能碰到網子，又是倉卒間出手，成為超高難度的一擊。規則允許球拍越過網子攻擊，前提是不碰到網子，而且對方的球要先經過己方的場地，因為柏格斯在網前打成後旋球才有這麼神奇的鏡頭。

賽後西西帕斯說：「那一擊實在太驚人，我也不知是怎麼打出來的。我想對手在網前打出下旋球的時候，我就做好準備，我只是不願放棄，試著打打看，我認為那球是比賽的轉捩點。」柏格斯7比5拿下首盤，但是第二盤被西西帕斯神來一筆破發之後就一蹶不振。